Защитник «Спартака» рассказал, как возвращение Ковальчука поможет команде

Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал возвращение нападающего Ильи Ковальчука в московский клуб.

«Мы чуть ранее знали о том, что Илья Ковальчук присоединится к команде. Ждали этого момента. Его приход в «Спартак» — огромный плюс для команды. Человек с таким опытом и именем очень поможет «Спартаку» как на льду, так и в раздевалке», — приводит слова Зайцева РИА Новости.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.

Председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев ранее заявил, что 40-летний Ковальчук проведёт свою первую игру за «Спартак» 24 декабря против «Куньлунь Ред-Стар».