Защитник «Колорадо» Макар не включён в заявку на матч с «Анахаймом»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар не включён в заявку на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», сообщает официальный сайт НХЛ. Его участие во встрече находилось под сомнением. Игра начнётся в 5:00 по московскому времени.

Ранее он получил травму нижней части тела в прошлом матче «Эвеланш» с «Анахаймом» (3:4 Б) в ночь на 3 декабря мск. Хоккеист не играл во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (1:4) на следующий день. Однако во вторник утром Макар принимал участие в утренней раскатке «Колорадо» по ограниченной программе.

За 23 матча в текущем сезоне Макар набрал 34 очка — забросил семь шайб и отдал 27 результативных передач. Кейл показал пятый результат среди защитников в истории НХЛ по количеству результативных баллов за первые 22 матча сезона.