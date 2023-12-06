Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тарасенко прервал 13-матчевую серию без голов, поразив ворота Шестёркина

Тарасенко прервал 13-матчевую серию без голов, поразив ворота Шестёркина
Аудио-версия:
Комментарии

В Оттаве, на арене «Канадиен Тайр-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На шестой минуте второго периода шайбу в ворота российского голкипера гостей Игоря Шестёркина забросил его соотечественник Владимир Тарасенко, который сделал счёт в матче 3:1 в пользу «сенаторов».

Таким образом, российский форвард прервал 13-матчевую серию без заброшенных шайб, отличившись четвёртый раз в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол Тарасенко в матче с «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также в этом матче, в котором на данный момент идёт середина третьего периода, Тарасенко отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3-й период
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ткачук (Зуб, Жиру) – 11:00     2:0 Жиру (Бернард-Докер, Норрис) – 18:34     2:1 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 20:39 (pp)     3:1 Тарасенко (Батерсон, Штюцле) – 25:13     3:2 Миллер (Лафреньер, Панарин) – 25:35     4:2 Батерсон (Тарасенко) – 27:18     5:2 Ткачук (Зуб, Бреннстрём) – 37:43     6:2 Тарасенко (Батерсон, Бреннстрём) – 57:43    

В случае победы «Оттава» прервёт победную серию «копов», которая перед этим матчем насчитывала три игры.

Материалы по теме
Тим Штюцле стал самым молодым игроком в истории «Оттавы», набравшим 200 очков за клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android