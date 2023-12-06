Тарасенко прервал 13-матчевую серию без голов, поразив ворота Шестёркина

В Оттаве, на арене «Канадиен Тайр-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На шестой минуте второго периода шайбу в ворота российского голкипера гостей Игоря Шестёркина забросил его соотечественник Владимир Тарасенко, который сделал счёт в матче 3:1 в пользу «сенаторов».
Таким образом, российский форвард прервал 13-матчевую серию без заброшенных шайб, отличившись четвёртый раз в сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть гол Тарасенко в матче с «Рейнджерс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Также в этом матче, в котором на данный момент идёт середина третьего периода, Тарасенко отметился результативной передачей.
В случае победы «Оттава» прервёт победную серию «копов», которая перед этим матчем насчитывала три игры.
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