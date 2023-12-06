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Марченко забросил шайбу во всех трёх матчах с «Лос-Анджелесом» в карьере

Марченко забросил шайбу во всех трёх матчах с «Лос-Анджелесом» в карьере
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В эти минуты в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

В первом периоде счёт в матче открыл российский форвард хозяев Кирилл Марченко, реализовав большинство.

Таким образом, Марченко удалось отличиться во всех трёх своих матчах против «Лос-Анджелеса» в карьере. Также он это делал в играх с «Кингз» 11 декабря 2022 и 16 марта 2023.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол российского нападающего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент в матче идёт вторая половина третьего периода. «Жакеты» вели 3:0, однако не смогли удержать преимущество в счёте.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Овертайм
3 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Марченко (Боквист, Годро) – 09:07 (pp)     2:0 Годро – 25:24     3:0 Оливье (Иржичек, Фантилли) – 33:03     3:1 Дано (Рой, Мур) – 40:23     3:2 Дано (Гавриков, Фиала) – 45:08     3:3 Калиев (Андерсон-Долан, Гавриков) – 46:38    

Этот гол стал восьмым для Марченко в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. Всего на его счету 14 (8+6) очков в 24 играх.

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