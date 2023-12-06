Дубль Тарасенко и два очка Зуба помогли «Оттаве» уверенно обыграть «Рейнджерс»

В Оттаве, на арене «Канадиен Тайр-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» одержала уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Брэди Ткачук, дважды Владимир Тарасенко, а также Клод Жиру и Дрейк Батерсон. У гостей отличились Артемий Панарин и К'Андре Миллер.
Двумя результативными передачами в этом матче отметился российский защитник хозяев Артём Зуб. Также по ассисту на счету тех же Тарасенко и Панарина.
«Сенаторз» одержали вторую победу подряд, набрали 20 очков, однако продолжают замыкать турнирную таблицу Восточной конференции.
«Рейнджерс» не смогли продлить победную серию до четырёх матчей, остались с 37 очками, но по-прежнему возглавляют таблицу Востока.
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