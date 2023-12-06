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Дубль Тарасенко и два очка Зуба помогли «Оттаве» уверенно обыграть «Рейнджерс»

Дубль Тарасенко и два очка Зуба помогли «Оттаве» уверенно обыграть «Рейнджерс»
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В Оттаве, на арене «Канадиен Тайр-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» одержала уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Брэди Ткачук, дважды Владимир Тарасенко, а также Клод Жиру и Дрейк Батерсон. У гостей отличились Артемий Панарин и К'Андре Миллер.

Двумя результативными передачами в этом матче отметился российский защитник хозяев Артём Зуб. Также по ассисту на счету тех же Тарасенко и Панарина.

«Сенаторз» одержали вторую победу подряд, набрали 20 очков, однако продолжают замыкать турнирную таблицу Восточной конференции.

«Рейнджерс» не смогли продлить победную серию до четырёх матчей, остались с 37 очками, но по-прежнему возглавляют таблицу Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ткачук (Зуб, Жиру) – 11:00     2:0 Жиру (Бернард-Докер, Норрис) – 18:34     2:1 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 20:39 (pp)     3:1 Тарасенко (Батерсон, Штюцле) – 25:13     3:2 Миллер (Лафреньер, Панарин) – 25:35     4:2 Батерсон (Тарасенко) – 27:18     5:2 Ткачук (Зуб, Бреннстрём) – 37:43     6:2 Тарасенко (Батерсон, Бреннстрём) – 57:10    
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