«Лос-Анджелес» одержал 10 победу в 10 матчах на выезде, обыграв «Коламбус»

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Филлип Дано, а также Артур Калиев и Дрю Даути (решающая в овертайме). У хозяев отличились Кирилл Марченко, Джонни Годро и Мэтью Оливье.

У гостей двумя результативными передачами отметился российский защитник Владислав Гавриков.

Таким образом, «Кингз» сохранили стопроцентный очковый показатель в выездных матчах в этом сезоне, одержав 10 побед из 10. Примечательно, что после двух периодов «Коламбус» вёл в счёте 3:0.

«Лос-Анджелес» набрал 33 очка и идёт на третьем месте в таблице Западной конференции.

«Жакеты» имеют 21 очко и занимают 15 место на Востоке.