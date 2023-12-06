«Лос-Анджелес» одержал 10 победу в 10 матчах на выезде, обыграв «Коламбус»
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Филлип Дано, а также Артур Калиев и Дрю Даути (решающая в овертайме). У хозяев отличились Кирилл Марченко, Джонни Годро и Мэтью Оливье.
У гостей двумя результативными передачами отметился российский защитник Владислав Гавриков.
Таким образом, «Кингз» сохранили стопроцентный очковый показатель в выездных матчах в этом сезоне, одержав 10 побед из 10. Примечательно, что после двух периодов «Коламбус» вёл в счёте 3:0.
«Лос-Анджелес» набрал 33 очка и идёт на третьем месте в таблице Западной конференции.
«Жакеты» имеют 21 очко и занимают 15 место на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Марченко (Боквист, Годро) – 09:07 (pp) 2:0 Годро – 25:24 3:0 Оливье (Иржичек, Фантилли) – 33:03 3:1 Дано (Рой, Мур) – 40:23 3:2 Дано (Гавриков, Фиала) – 45:08 3:3 Калиев (Андерсон-Долан, Гавриков) – 46:38 3:4 Даути (Копитар, Кемпе) – 60:33
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