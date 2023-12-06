«Лос-Анджелес» повторил рекорд «Баффало» 17-летней давности

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ).

Таким образом, «Кингз» сохранили стопроцентный очковый показатель в выездных матчах в этом сезоне, одержав 10 побед из 10. Калифорнийский клуб повторил рекорд «Баффало Сэйбрз» сезона-2006/2007, когда «клинки» так же выиграли 10 стартовых выездных матчей регулярного чемпионата.

Отметим, что продлить данную серию «Кингз» не помешал даже тот факт, что после второго периода они уступали 0:3.

«Лос-Анджелес» набрал 33 очка и идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Тодда Маклеллана встретится 8 декабря в гостях с «Монреаль Канадиенс».