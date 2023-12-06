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Три очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»

Три очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Анахайм Дакс» (3:2).

Главным героем встречи стал звёздный форвард хозяев Натан Маккиннон, набравший 3 (1+2) очка. Также шайбами в составе победителей отметились Кёртис Макдермид и Логан О'Коннор.

У гостей голы на счету Сэма Кэррика и Лео Карлссона.

«Эвеланш» прервали серию поражений из трёх матчей, набрали 34 очка и занимают второе место в таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» 8 декабря примут дома «Виннипег Джетс».

«Дакс» остались с 20 очками и идут на 13 строчке Запада. В ближайшей игре «утки» 8 декабря встретятся на выезде с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Макдермид (Маккиннон) – 01:40     2:0 Маккиннон (Друен, Мэнсон) – 37:43     3:0 О'Коннор (Маккиннон, Друен) – 46:21     3:1 Кэррик – 50:43 (sh)     3:2 Карлссон (Терри, Фаулер) – 54:11 (pp)    
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