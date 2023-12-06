Три очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Анахайм Дакс» (3:2).

Главным героем встречи стал звёздный форвард хозяев Натан Маккиннон, набравший 3 (1+2) очка. Также шайбами в составе победителей отметились Кёртис Макдермид и Логан О'Коннор.

У гостей голы на счету Сэма Кэррика и Лео Карлссона.

«Эвеланш» прервали серию поражений из трёх матчей, набрали 34 очка и занимают второе место в таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» 8 декабря примут дома «Виннипег Джетс».

«Дакс» остались с 20 очками и идут на 13 строчке Запада. В ближайшей игре «утки» 8 декабря встретятся на выезде с «Чикаго Блэкхоукс».