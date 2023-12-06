Гавриков поделился эмоциями от возвращения на арену «Коламбуса» в составе «Лос-Анджелеса»

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поделился эмоциями от игры с «Коламбусом» (4:3 ОТ). Россиянин впервые провёл матч на площадке бывшего клуба после обмена в середине прошлого сезона из «Блю Джекетс» в «Кингз».

«Для меня это была особенная игра. Впервые я вернулся сюда, где болельщики всегда относились ко мне хорошо, и я всегда старался ответить им тем же. Это был очень тёплый прием, я очень это ценю», — цитирует Гаврикова пресс-служба клуба.

«Кингз» сохранили стопроцентный очковый показатель в выездных матчах в этом сезоне, одержав 10 побед из 10. Калифорнийский клуб повторил рекорд «Баффало Сэйбрз» сезона-2006/2007, когда «клинки» так же выиграли 10 стартовых выездных матчей регулярного чемпионата.