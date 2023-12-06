Тарасенко — о дубле: давно такого не было, постараемся, чтобы это было чаще

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2).

Напомним, в этой игре на счету россиянина дубль и результативная передача. До этого он не мог отличиться в 13 матчах подряд.

«Прежде всего, мы знали, что это лучшая команда в лиге на данный момент с лучшими показателями. Мы играли хорошо, и лично мне было приятно забрасывать шайбы. Довольно давно этого не было, поэтому мы постараемся, чтобы это было чаще», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Всего на счету 31-летнего российского нападающего в текущем регулярном чемпионате НХЛ 17 (5+12) очков в 20 сыгранных матчах.