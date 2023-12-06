Ковальчук следил за мощной победой «Спартака», болельщице разбили голову шайбой. Фото

5 декабря в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 8:7 ОТ в пользу команды Алексея Жамнова.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре минимум по семь шайб. Столичное дерби вошло в тройку самых результативных в истории лиги. Максимум шайб в истории КХЛ (17) было заброшено в матче «Барыс» — «Витязь» — 11:6 (04.01.2009).

Стоит отметить, что время матча произошёл неприятный инцидент: шайба вылетела за пределы ледовой площадки и попала в голову болельщице. Девушке оказали всю необходимую помощь на месте.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.