«Здорово, что он забил». Главный тренер «Оттавы» оценил игру Тарасенко с «Рейнджерс»

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит оценил игру Владимира Тарасенко в матче с «Рейнджерс» (6:2). На счету россиянина дубль и результативная передача. До этого он не мог отличиться в 13 матчах подряд.

«Для Владди было здорово забить гол. Яркий первый забитый гол придал ему уверенности, затем он забросил вторую шайбу. Если ваши первые два звена играют так хорошо, то вы определённо выиграете несколько игр», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Всего на счету 31-летнего российского нападающего в текущем регулярном чемпионате НХЛ 17 (5+12) очков в 20 сыгранных матчах.