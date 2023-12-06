Третьяк рассказал, в каких городах могут пройти матчи сборной «Россия 25»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, от чего будет зависеть выбор города, где пройдут матчи хоккейной команды «Россия 25». В мае команда «Россия 25» провела матчи со сборной Белоруссии в Челябинске, Красноярске и Туле. Ранее говорилось о проведении подобных игр в Самаре, а также Омске и Новосибирске, где за последний год были введены в эксплуатацию две новые современные арены.

«Действительно, во многих городах нашей страны испытывают желание провести матчи. С просьбами к нам обращаются губернаторы, спортивные руководители в разных регионах. Приезд национальной команды — всегда праздник для болельщиков, интерес к матчам сборной очень высок.

Стоит учитывать и то, что в двух предыдущих сезонах ФХР уже получила успешный опыт проведения матчей в Красноярске, Петербурге, Туле, Челябинске, а также в столицах Белоруссии и Казахстана. Не исключено, что и города из этого списка имеют хороший шанс принять сборную будущей весной. Сейчас круг кандидатов широк, но конкретные решения будут приняты позднее. Многое зависит от логистики, от загруженности конкретных арен, формата матчей нашей сборной, а также от других факторов», — цитирует Третьяка ТАСС.