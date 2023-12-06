Плющев — о дерби «Спартака» и «Динамо»: феерическое зрелище, но большие вопросы к тренерам

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил сверхрезультативный матч между «Спартаком» и московским «Динамо», закочившийся со счётом 8:7 в овертайме в пользу красно-белых.

«Знаете, я не могу рассматривать матчи как болельщик. Для болельщиков вчера это было просто феерическое зрелище. Но, когда одна команда пропускает семь, а другая восемь, возникают огромные вопросы к организации игры и к выбранной тактике. Вчера был просто открытый хоккей. Как в теннисе: шарик налево, шарик направо. Конечно, окончание для одних болельщиков было очень неприятным, для других это было феерическим зрелищем. Но, если рассматривать с профессиональной точки зрения, у тренеров есть сейчас вопросы. Большие вопросы. И к тренерам тоже должны быть большие вопросы, почему две лидирующие команды пропускают так много шайб. А для болельщиков это, конечно, было интересное зрелище.

Ждать трансферов в оборону что от «Спартака», что от «Динамо»? Вот такие вопросы мне никогда не задавайте. Что ждать, чего ждать — это гадать на кофейной гуще. Есть тренерский штаб, есть руководители клуба — наверняка они сделают выводы. Впереди соперники тоже будут не из робкого десятка, они тоже будут претендовать на многое. Наверное, надо делать выводы по поводу тех шайб, которые были пропущены», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.