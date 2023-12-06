«Им надо задуматься». Плющев высказался о неожиданном поражении СКА от «Автомобилиста»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил поражение СКА в матче с «Автомобилистом» (2:3 Б). Клуб из Санкт-Петербурга прервал свою 11-матчевую победную серию и не смог превзойти результат магнитогорского «Металлурга» по длительности победной серии в текущем сезоне КХЛ.

«Я матч не видел, поэтому что-то обсуждать не могу. Но, знаете, есть такая поговорка: воля волей, если сил невпроворот. СКА последние матчи вытаскивает на жилах в овертайме. Наверное, тоже есть какие-то определённые вопросы. Вчера, видимо, в овертайме не получилось вытащить игру. Здесь тоже надо задуматься — перед финальной частью и плей-офф», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.