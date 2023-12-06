Плющев сравнил 40-летнего Илью Ковальчука с легендой НХЛ после перехода в «Спартак»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, руководивший юниорской сборной России по хоккею в 2001 году (команда выиграла золотые медали чемпионата мира с Ильёй Ковальчуком в составе) сравнил 40-летнего форварда с легендарным Горди Хоу. Ковальчук на днях подписал контракт со «Спартаком».

«Сможет ли Ковальчук показать что-то именно как игрок? Знаете, в своё время был такой выдающийся центральный нападающий — Виктор Якушев, который трагически погиб от рук наркомана. Он играл до 40 лет и даже больше. И, в общем-то, выглядел очень достойно на площадке. Поэтому всех мерить под одну верёвку незачем. Решение было взвешенным со стороны руководителей, — я не думаю, что Илья напрашивался, что он бегал и упрашивал, чтобы его взяли в команду, которая может претендовать на Кубок Гагарина. Думаю, что это решение всё-таки было принято руководством клуба и тренерским штабом. А то, что он не так быстро согласился, — это совершенно нормально. Наверное, он взвешивал какие-то вещи, готовил себя, попробовал себя, может или не может. Ещё раз скажу, опыт — это великое дело.

Получим своего русского Яромира Ягра? (смеётся) Я к Яромиру Ягру очень уважительно отношусь, но, думаю, лучше здесь сравнить с Горди Хоу. Тем более у них хват приблизительно одинаковый», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.