Вратарь Николаев рассказал, как отреагировал на обмен в «Спартак»

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев рассказал о своей реакции на обмен из «Нефтехимика». В начале октября Николаев перешёл из СКА в «Нефтехимик», за который провёл две игры в Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив 60% бросков. Срок контракта «Спартака» с Николаевым рассчитан до 2026 года.

«Как отреагировал на обмен в команду, где уже есть два вратаря? Это не сложно, просто следует показывать игру, которую я ему, как в прошлом сезоне — думаю, тогда играть буду. Надо будет как-то на троих распределять время, кто-то устаёт, у кого-то может что-то болеть, думаю, время для всех найдётся», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Николаевым читайте на «Чемпионате»: