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Кожевников — о победе «Спартака» в дерби со счётом 8:7: «Динамо» меня потрясло

Кожевников — о победе «Спартака» в дерби со счётом 8:7: «Динамо» меня потрясло
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил сверхрезультативный матч между «Спартаком» и московским «Динамо», закончившийся со счётом 8:7 в овертайме в пользу красно-белых.

«Меня удивило «Динамо», что команда так много забила и пропустила. Обычно Алексей Кудашов предпочитает более оборонительный хоккей. «Спартак» при Алексее Жамнове в этом году стал много забивать. «Динамо» меня чем-то даже потрясло, не ожидал такого. Хотя мастера, в том числе иностранцы, у бело-голубых, безусловно, есть. Открытый хоккей получился, получил удовольствие от просмотра, а тренеры пусть работают. Будут думать, что делать с вратарями и обороной», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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