Кожевников: уверен, Ковальчук готов даже в 40 лет, помощь «Спартаку» однозначно будет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил подписание «Спартаком» контракта с 40-летним нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Илюха опытный хоккеист, уверен, что он готов даже в 40 лет, в том числе физически. Здорово смотрелся в «Авангарде», выиграл с Омском Кубок Гагарина. Помощь «Спартаку» в лице Ильи однозначно будет. Когда Александр Овечкин вернётся в «Динамо» – будет та же опера. Хочется пожелать Илье удачи, обойтись без травм и радовать нас своей игрой», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.