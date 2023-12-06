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Борис Майоров поставил оценки «Спартаку» после невероятного дерби с «Динамо»

Борис Майоров поставил оценки «Спартаку» после невероятного дерби с «Динамо»
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Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров оценил победу «Спартака» в сумасшедшем матче с московским «Динамо» (8:7 ОТ).

«Суперигрой вчерашний матч не назовёшь, когда столько ошибок в обороне. Плохое меньшинство у «Спартака», в очередной раз пропустили при игре в большинстве. Для зрителя интересно, а так нет. С одной стороны, поставил бы «Спартаку» 3+ за игру, а за характер твёрдая 5+.

Ещё бы обратил внимание на то, что «Спартак» играл и играет интереснее. «Динамо» на протяжении сезона гнёт свою простенькую линию. Очень дисциплинированная команда, прекрасно знает основы хоккея. Но это динамовский путь, мы здесь не критиковать не бросать камни в огород не можем. «Спартак» более привлекательная команда, но есть минусы, которые надо исправлять, это дело тренерского состава», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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