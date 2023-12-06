В «Спартаке» оценили дерби с «Динамо». Команды забросили 15 шайб на двоих

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака», олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил, что ему очень понравилось содержание дерби с московским «Динамо». Команды на двоих забросили 15 шайб, а победу в овертайме праздновал «Спартак» со счётом 8:7.

«Надеюсь, что таких матчей будет больше, вчера получилось действительно шоу. Именно тот хоккей, который мы привыкли и хотим видеть. Все получили огромное удовольствие, это было зрелище высокого класса, голы на любой вкус и цвет. Да, случались ошибки, но таков хоккей. С обеих сторон на лёд вышли настоящие команды, ребята играли в атаку. Повторюсь, побольше бы в КХЛ таких результатов и игр», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.