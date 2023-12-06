Агент защитника «Эдмонтона» заявил о разочаровании в руководстве «Ойлерз»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд опроверг информацию о том, что он разрешил агенту защитника «Ойлерз» Филиппа Броберга Дэррину Феррису искать другую команду в НХЛ. Фэррис в свою очередь заявил о разочаровании в руководстве «Ойлерз».

«Этот вопрос отражает наше с клиентом разочарование в «Ойлерз». Я активно сотрудничаю с Кеном, чтобы разрешить эту проблему в частном порядке», – цитирует агента Бробега TSN.

Срок соглашения защитника с «Эдмонтоном» рассчитан до конца текущего сезона. По текущему контракту с командой Броберг получает $ 863 тыс.

В текущем сезоне 22-летний Броберг провёл 10 матчей за «Эдмонтон» без набранных очков с показателем полезности «-2». В АХЛ на счету защитника две передачи в четырёх матчах.