Канарейкин — об игре Кузнецова: он не сломается и ещё должен попеть в полный голос

Российский тренер Фёдор Канарейкин оценил решение тренерского штаба «Вашингтона» оставить Евгения Кузнецова в запасе на матч с «Аризоной», который «Кэпиталз» разгромно проиграли со счётом 0:6.

«Подобное происходит уже не первый год с Кузнецовым в «Вашингтоне». Понятно, что он игрок талантливый, умеющий всё. Возможно, нужна перезагрузка. Клуб не удовлетворён игроком, а хоккеист — командой, обоюдные разногласия. Мы не знаем ситуации, всё может быть намного глубже.

Может ли эта ситуация на него как-то повлиять? Никак не повлияет, он столько лет в НХЛ, знает всю кухню досконально. Он не сломается. Уже тридцатка — ломаться некуда. Впереди только финишная черта, которую нужно как можно дальше отодвигать. Возраст такой, что он ещё должен попеть в полный голос, чтобы мы его услышали», — цитирует Канарейкина Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского форварда 9 (4+5) очков в 19 матчах при показателе полезности «-5». На данный момент он лишь шестой по результативности нападающий «Вашингтона».