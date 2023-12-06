Бывший игрок «Спартака»: болельщики красно-белых не в обиде на Ковальчука

Бывший игрок «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин оценил возвращение Ильи Ковальчука в стан красно-белых.

«Конечно, он поможет команде. Одно имя его такое, что молодые как на бога на него будут смотреть. Я знаю Илюху очень хорошо. Когда работал во второй команде «Спартака», он тренировался с нами летом. И, когда Илья был на льду, игроки по-другому выглядели. Я им говорил: посмотрите, как Ковальчук шайбу принимает, на какой скорости работает, как бросает. Это живой пример для хоккеистов. Занятия с ним очень помогали — потому что как потренируешься, так потом играешь. Игроки очень хотели быть похожи на Илью. Кто-то клюшку, как он перематывал, кто-то ещё чему-то у него набрался.

Сейчас так же будет? Конечно. Ковальчук два года не играл, ему будет тяжело. Но люди будут смотреть, как он готовится, как тренируется, он знает, что сказать в раздевалке. Поэтому помощь для «Спартака» — огромная.

Как он будет на льду выглядеть в 40 лет? Может, не будет много с шайбой возиться, там есть кому делать эту работу, но он свои голы забьёт. Будет момент — забьёт. Как это было в «Авангарде». Тогда тоже говорили: зачем, дескать, Ковальчук? А он решающие шайбы забрасывал. Такие люди нужны команде.

Болельщики «Спартака» на него не в обиде за то, что он играл за СКА, за «Авангард»? Думаю, нет. Спорт есть спорт, а жизнь есть жизнь — она разбрасывает, собирает. Все всё понимают. Будем ждать от возвращения Ковальчука в «Спартак» только хорошего», — сказал Пачкалин в интервью «РБ Спорт».