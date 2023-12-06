В «Колорадо» рассказали о причинах пропуска Ничушкиным матча с «Анахаймом»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил матч с «Анахайм Дакс» из-за болезни, сообщает пресс-служба «лавин».

Отмечается, что Ничушкин пропустил по болезни и утреннюю тренировку команды и не был включён в состав.

«Эвеланш» после победы над «утками» прервали серию поражений из трёх матчей, набрали 34 очка и занимают второе место в таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» 8 декабря примут «Виннипег Джетс».

В текущем сезоне Ничушкин сыграл 25 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

Напомним, в Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Анахайм Дакс» (3:2).