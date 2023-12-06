Форвард «Спартака» Талалуев входит в сферу интересов «Салавата Юлаева»

Нападающий «Спартака» Илья Талалуев входит в сферу интересов «Салавата Юлаева». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

В нынешнем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард сыграл 27 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков с показателем полезности «+1».

Всю свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Талалуев выступал за красно-белых. В 233 встречах Илья записал на свой счёт 72 (37+35) результативных балла.

«Спартак» набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» после 38 матчей имеет в активе 49 очков и располагается на третьей строчке в таблице Востока.