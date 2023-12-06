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«Для неё приготовлен подарок». «Спартак» — о болельщице, которой шайба попала в голову

«Для неё приготовлен подарок». «Спартак» — о болельщице, которой шайба попала в голову
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В пресс-службе «Спартака» рассказали о действиях для болельщицы, которой шайба попала в голову на игре с московским «Динамо» (8:7 ОТ) накануне.

«Болельщице оказал помощь командный врач. Её пригласили на игры «Спартака». С ней ещё свяжется наш билетный отдел. Для неё приготовлен подарок», — сказали в пресс-службе «Спартака» Legalbet.

Напомним, инцидент произошёл во втором периоде матча, который состоялся накануне, 5 декабря. «Спартак» набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Алексея Жамнова сыграют дома с «Сочи» 7 декабря.

Ранее о действиях красно-белых для поддержки болельщицы, которой разбили голову шайбой, рассказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.

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