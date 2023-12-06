А. Юдин: раньше судьи ошибались, но теперь-то они на видео всё смотрят. И что толку?

Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал судейские решения в последних матчах КХЛ.

«То, что происходит в этом сезоне в судействе в КХЛ, кроме как беспределом назвать нельзя. Постоянные «двойные стандарты», судьи кому-то пытаются помочь, а кого-то, наоборот, «душат». При этом спорные ситуации Департамент судейства вроде бы просматривает, но экспертную оценку из уст главы судейского корпуса Алексея Анисимова мы редко когда слышим.

Уровень судейства нынче даже хуже того, когда я играл в российской Суперлиге. Тогда было трое судей и споров было гораздо меньше – и голы видели, и «вне игры». А сейчас штат раздули, и при этом вопросов к судьям стало гораздо больше. Просматривают видео прямо во время матча, но всё равно выносят неправильные решения. Как можно за шлагбаум в челюсть, после которого Бардаков получил перелом, давать только две минуты? Раньше судьи ошибались, но теперь-то они на видео всё смотрят. И что толку?

То говорят, что хоккей должен быть чистым, то в то же время пропускают колющие удары, удары в пах. Как, например, вчера, когда такой удар получил Миша Воробьёв. Причём это было в абсолютно безобидной ситуации, не требующей того удара. Окажись я на площадке в тот момент, как ударили Воробьёва – объяснил бы что к чему, и игрок запомнил бы моё объяснение надолго», — сказал Юдин «Чемпионату».