Мильштейн: после 24 февраля российским игрокам в США предоставили дополнительную охрану

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал об отношении к российским игрокам в США после 24 февраля 2022 года.

«После 24 февраля я получал письма от канадцев, американцев с посылом, как я смею работать с российскими хоккеистами, мол, убирайтесь все обратно.

После 24 февраля на две-три недели мы многим нашим клиентам из России при поддержке клубов и НХЛ предоставили дополнительную охрану. Когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины. Был такой отрезок, но дальше — больше, чем несколько фанатов с выкриками… Американцы — такие люди, которые быстро всё забывают. Простые люди… В отличие от других наций, их больше интересует то, что происходит дома, а не то, что происходит за тридевять земель.

Но хотел бы, чтобы американцы побольше ездили в Россию, посмотрели. Потому что у многих представления о России до сих пор — медведь, водка и балалайка», — заявил Мильштейн в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.