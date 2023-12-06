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Мильштейн рассказал, почему НХЛ и UFC не отменили российских спортсменов

Мильштейн рассказал, почему НХЛ и UFC не отменили российских спортсменов
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Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал, почему НХЛ и UFC не стали исключать российских спортсменов из собственных турниров.

«Почему НХЛ и UFC не отменили российских спортсменов? Это бизнес. Когда чистый бизнес на первом месте, то получается, что спорт вне политики. Понятно, что, когда у тебя идут государственные деньги, кто может навязывать мнение.

Уверен, что Гэри Беттмэну и НХЛ пытались навязать мнение, но они послали всех к чертям. Гэри сказал, что в НХЛ ребята играют за команду, а не страну. Это чистый бизнес, сюда берут лучших. Командам нужно побеждать, а не думать, что о них что-то скажут», — заявил Мильштейн в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.

Ранее Мильштейн рассказал об отношении к российским игрокам в США после 24 февраля 2022 года.

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