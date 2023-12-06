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Мильштейн ответил на вопрос об отношении к Овечкину в США из-за аватарки с Путиным

Мильштейн ответил на вопрос об отношении к Овечкину в США из-за аватарки с Путиным
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Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн ответил на вопрос, какое отношение к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в США в связи с его аватаркой в соцсети с президентом России Владимиром Путиным.

«У Овечкина аватарка с Путиным, какое к нему отношение в США? Он не мой клиент, не могу обсуждать. Единственное, что могу сказать, лучше задать такой вопрос: «Что было бы или что сказали бы, если после 24 февраля он удалил бы фотографию с президентом?» — заявил Мильштейн в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 22 матча, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач.

Напомним, ранее Дэн Мильштейн рассказал об отношении к российским игрокам в США после 24 февраля 2022 года.

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