Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шалунов и Шарипзянов примут участие в Матче звёзд КХЛ — 2023

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила о замене в составах команд на звёздный уикенд.

«В Фонбет Матче звёзд КХЛ – 2023 из-за травм не смогут принять участие нападающий «Северстали» Данил Аймурзин и форвард «Авангарда» Рид Буше. Их заменят Максим Шалунов («Локомотив») и Дамир Шарипзянов («Авангард»)», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

В нынешнем регулярном сезоне 30-летний Шалунов провёл 37 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «+14». 27-летний Шарипзянов принял участие в 37 встречах, где набрал 25 (7+18) результативных баллов с показателем полезности «+11».

Матч звёзд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года. Соревнование проходит в формате мини-турнира «3х3».