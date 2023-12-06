Крикунов: Ковальчуку можно уже и не играть, просто быть в штабе «Спартака»

Главный тренер клуба ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург Владимир Крикунов прокомментировал возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Наверное, Жамнов и Ковалёв попросили Илью вернуться, чтобы он помог в борьбе за титул. Поэтому он и пришёл. Не знаю, готов ли сам Илья играть в большинстве матчей. Думаю, что он уже всё доказал. Ему можно уже и не играть, просто быть в штабе. Он в любом случае поможет молодым ребятам встать на ноги, поверить в себя», — сказал Крикунов в интервью «Известиям».

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.