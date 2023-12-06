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«Он на другом уровне от того, что делал раньше». Форвард «Рейнджерс» — о Панарине

«Он на другом уровне от того, что делал раньше». Форвард «Рейнджерс» — о Панарине
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался об игре российского форварда Артемия Панарина.

«Является ли его игра лучшей, что я видел в «Рейнджерс»? И да, и нет. Он продолжает – не знаю как, учитывая его уровень и тип хоккеиста – удивлять нас своей игрой. Вспомните его серию из 15 матчей с очками с начала сезона.

Я думаю, дело в том, как он творит на площадке, как он играет, как он работает. Он на другом уровне от того, что делал раньше. Арти по-прежнему остаётся Арти», — приводит слова Зибанеджада New York Post.

Всего в текущем сезоне на счету Панарина 35 (15+20) очков в 23 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» 10 декабря.

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