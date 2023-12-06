Кейн дебютирует за «Детройт» в ближайшем матче с «Сан-Хосе»

Нападающий Патрик Кейн дебютирует за «Детройт Ред Уингз» в ближайшем матче с «Сан-Хосе Шаркс». Напомним, игра состоится на домашней стадионе «красных крыльев» «Литтл Сизарс-арена» в ночь на 8 декабря в 3:00 мск.

«Это был долгий путь, так что, очевидно, я рад вернуться. Определённо рад снова начать играть», — приводит слова Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, 1 июня Кейн перенёс серьёзную операцию на бедре и с тех пор восстанавливается после неё. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.

Ранее Патрик Кейн рассказал, с какими проблемами сталкивался при травме бедра.