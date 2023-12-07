Два очка Кучерова и 23 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Питтсбургом»

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

Шайбами в составе победителей отметились Энтони Чирелли, Никита Кучеров и Таннер Жанно. У гостей отличился Джейк Гюнцель.

Напомним, также в этой встрече Кучеров побил рекорд франшизы по серии матчей с голевыми передачами, сделав ассист в 11 игре подряд.

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отметился в этом матче 23 отражёнными бросками.

«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 29 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

«Пингвинз» остались с 25 очками и идут на 12 строчке Востока.