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Два очка Кучерова и 23 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Питтсбургом»

Два очка Кучерова и 23 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Питтсбургом»
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

Шайбами в составе победителей отметились Энтони Чирелли, Никита Кучеров и Таннер Жанно. У гостей отличился Джейк Гюнцель.

Напомним, также в этой встрече Кучеров побил рекорд франшизы по серии матчей с голевыми передачами, сделав ассист в 11 игре подряд.

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отметился в этом матче 23 отражёнными бросками.

«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 29 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

«Пингвинз» остались с 25 очками и идут на 12 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 05:56 (pp)     2:0 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 28:31 (pp)     3:0 Жанно (Эйссимонт) – 37:04     3:1 Гюнцель (Кросби) – 59:07    
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