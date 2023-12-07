Два очка Кучерова и 23 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Питтсбургом»
Поделиться
В Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:0).
Шайбами в составе победителей отметились Энтони Чирелли, Никита Кучеров и Таннер Жанно. У гостей отличился Джейк Гюнцель.
Напомним, также в этой встрече Кучеров побил рекорд франшизы по серии матчей с голевыми передачами, сделав ассист в 11 игре подряд.
Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отметился в этом матче 23 отражёнными бросками.
«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 29 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.
«Пингвинз» остались с 25 очками и идут на 12 строчке Востока.
Комментарии
- 7 декабря 2023
-
05:57
-
05:42
-
05:39
-
05:29
-
05:15
-
04:37
-
03:33
- 6 декабря 2023
-
23:48
-
23:27
-
23:12
-
23:00
-
22:43
-
22:31
-
22:20
-
22:04
-
22:00
-
21:46
-
21:30
-
21:18
-
21:11
-
21:00
-
20:44
-
20:30
-
20:21
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:32
-
19:20
-
19:08
-
18:59
-
18:41
-
18:28
-
18:19
-
18:10
Партнерский контент