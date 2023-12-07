Кочеткова заменили после трёх пропущенных шайб к 6-й минуте в матче с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков был заменён после трёх пропущенных шайб уже к шестой минуте первого периода. Вместо него на льду появился финн Антти Раанта.

Всего перед этой встречей на счету 24-летнего Кочеткова в текущем регулярном чемпионате было 10 матчей, в которых он одержал победы в четырёх, отражая в среднем 88,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,83.

Пётр Кочетков был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2019 года во втором раунде под общим 36-м номером. Россиянин выступает за «Харрикейнз» с сезона-2021/2022.