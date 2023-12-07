Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кочеткова заменили после трёх пропущенных шайб к 6-й минуте в матче с «Эдмонтоном»

Кочеткова заменили после трёх пропущенных шайб к 6-й минуте в матче с «Эдмонтоном»
Комментарии

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков был заменён после трёх пропущенных шайб уже к шестой минуте первого периода. Вместо него на льду появился финн Антти Раанта.

Всего перед этой встречей на счету 24-летнего Кочеткова в текущем регулярном чемпионате было 10 матчей, в которых он одержал победы в четырёх, отражая в среднем 88,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,83.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
5 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маклауд (Фёгеле, Янмарк) – 00:28     2:0 Экхольм (Макдэвид, Бушар) – 00:41     3:0 Хайман (Янмарк, Бушар) – 05:46     4:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 14:03     5:0 Фёгеле (Янмарк) – 22:49    

Пётр Кочетков был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2019 года во втором раунде под общим 36-м номером. Россиянин выступает за «Харрикейнз» с сезона-2021/2022.

Материалы по теме
«С каждым матчем я чувствую себя увереннее». Кочетков оценил свою игру за «Каролину»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android