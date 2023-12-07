Кочеткова заменили после трёх пропущенных шайб к 6-й минуте в матче с «Эдмонтоном»
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В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Каролину Харрикейнз».
Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков был заменён после трёх пропущенных шайб уже к шестой минуте первого периода. Вместо него на льду появился финн Антти Раанта.
Всего перед этой встречей на счету 24-летнего Кочеткова в текущем регулярном чемпионате было 10 матчей, в которых он одержал победы в четырёх, отражая в среднем 88,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,83.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
5 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маклауд (Фёгеле, Янмарк) – 00:28 2:0 Экхольм (Макдэвид, Бушар) – 00:41 3:0 Хайман (Янмарк, Бушар) – 05:46 4:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 14:03 5:0 Фёгеле (Янмарк) – 22:49
Пётр Кочетков был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2019 года во втором раунде под общим 36-м номером. Россиянин выступает за «Харрикейнз» с сезона-2021/2022.
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