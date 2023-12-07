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Кучеров прокомментировал лидерство по набранным очкам в сезоне НХЛ

Кучеров прокомментировал лидерство по набранным очкам в сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал тот факт, что лидирует на данный момент в регулярном чемпионате НХЛ по набранным очкам.

Напомним, в сегодняшнем домашнем матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:1) россиянин отметился голом и результативной передачей. По итогам встречи на счету Кучерова 44 (17+27) очков в 26 матчах.

«Просто стараюсь помогать команде побеждать, придерживаться плана на игру, ответственно играть в обороне и, когда у меня появляется шанс, пытаюсь забить», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли в социальных сетях.

Напомним, в матче с «Питтсбургом» российскому форварду удалось установить сразу несколько рекордов как внутри франшизы, так и во всей НХЛ.

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