«Эдмонтон» разгромил «Каролину» благодаря хет-трику Хаймана и трём очкам Макдэвида

В Эдмонтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Каролину Харрикейнз» (6:1).
Хет-триком в этой встрече отметился нападающий хозяев Зак Хайман. Также три результативные передачи записал на свой счёт звёздный центрфорвард Коннор Макдэвид.
Помимо Хаймана, шайбами у «нефтяников» отметились Райан Маклауд, Маттиас Экхольм и Уоррен Фёгеле.
У гостей единственный гол на счету Джордана Стаала.
Отметим, что четыре из шести своих шайб «Эдмонтон» забросил уже в первом периоде. После трёх из них был заменён российский вратарь «Харрикейнз» Пётр Кочетков.
«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, набрал 21 очко и занимает 13 место в таблице Западной конференции.
«Каролина» осталась с 29 очками и идёт пятой на Востоке.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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