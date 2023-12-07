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«Эдмонтон» разгромил «Каролину» благодаря хет-трику Хаймана и трём очкам Макдэвида

«Эдмонтон» разгромил «Каролину» благодаря хет-трику Хаймана и трём очкам Макдэвида
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В Эдмонтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Каролину Харрикейнз» (6:1).

Хет-триком в этой встрече отметился нападающий хозяев Зак Хайман. Также три результативные передачи записал на свой счёт звёздный центрфорвард Коннор Макдэвид.

Помимо Хаймана, шайбами у «нефтяников» отметились Райан Маклауд, Маттиас Экхольм и Уоррен Фёгеле.

У гостей единственный гол на счету Джордана Стаала.

Отметим, что четыре из шести своих шайб «Эдмонтон» забросил уже в первом периоде. После трёх из них был заменён российский вратарь «Харрикейнз» Пётр Кочетков.

«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, набрал 21 очко и занимает 13 место в таблице Западной конференции.

«Каролина» осталась с 29 очками и идёт пятой на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маклауд (Фёгеле, Янмарк) – 00:28     2:0 Экхольм (Макдэвид, Бушар) – 00:41     3:0 Хайман (Янмарк, Бушар) – 05:46     4:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 14:03     5:0 Фёгеле (Янмарк) – 22:49     5:1 Стаал (Славин) – 47:05     6:1 Хайман (Макдэвид) – 49:35    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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