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Василевский лишил себя второго подряд шат-аута, допустив грубую ошибку на последней минуте

Василевский лишил себя второго подряд шат-аута, допустив грубую ошибку на последней минуте
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В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский пропустил гол на последней минуте после собственной грубой ошибки. Россиянин пошёл за ворота за шайбой, но не смог её обработать и потерял под своими коньками. Соперник быстро воспользовался ошибкой вратаря и доставил шайбу на пятак Джейку Гюнцелю, который рикошетом от нападающего «Тампы» Ника Пола забил гол в пустые ворота. Таким образом, Василевский лишился второго подряд «сухого» матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Василевский отметился в этом матче 23 отражёнными бросками и был признан второй звездой встречи.

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