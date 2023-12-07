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Кучеров обошёл Зубова и вышел на чистое 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян

Кучеров обошёл Зубова и вышел на чистое 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян
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В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Таким образом, Кучеров обошёл Сергея Зубова и вышел на чистое 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян. У Кучерова теперь 773 (293+480) очка в 670 матчах.

Следующая цель Кучерова — Павел Буре, в активе которого 779 очков. Лидер по очкам среди россиян — форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1499).

Всего на счету Кучерова в текущем регулярном чемпионате 44 (17+27) очка в 26 матчах. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров ХХI века по итогам первых 26 матчей с начала регулярных чемпионатов.

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