Кучеров обошёл Зубова и вышел на чистое 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян

В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Таким образом, Кучеров обошёл Сергея Зубова и вышел на чистое 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян. У Кучерова теперь 773 (293+480) очка в 670 матчах.

Следующая цель Кучерова — Павел Буре, в активе которого 779 очков. Лидер по очкам среди россиян — форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1499).

Всего на счету Кучерова в текущем регулярном чемпионате 44 (17+27) очка в 26 матчах. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров ХХI века по итогам первых 26 матчей с начала регулярных чемпионатов.