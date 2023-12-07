«Нужно играть с первых минут матча». Малкин выразил недовольство действиями «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выразил недовольство игрой «Пингвинз» в матче с «Тампа-Бэй» (1:3).

«Мы ждали в первом периоде, первые 10 минут, прежде чем начать играть в свою игру. Лишь когда соперник забил три гола, мы начали играть в свой хоккей. Нам нужно, чтобы все игроки в команде начинали играть с первых минут матча. Как только происходит стартовое вбрасывание, мы должны включаться в игру. В третьем периоде мы играли с большим давлением и начали больше бросать», – цитирует Малкина пресс-служба клуба.

Как сообщили журналисты «Питтсбурга», после матча в раздевалке «Пингвинз» состоялось закрытое собрание игроков и тренерского штаба. «Пингвинз» проиграли третий матч подряд, остались с 25 очками и идут на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Майка Салливана 9 декабря сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз».