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Вратарь «Металлурга» рассказал, как поменялись тренировки с приходом Сергея Мозякина

Вратарь «Металлурга» рассказал, как поменялись тренировки с приходом Сергея Мозякина
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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков рассказал о работе с Сергеем Мозякиным. Бывший нападающий магнитогорского клуба по ходу текущего сезона назначен помощником главного тренера «Металлурга» и отвечает за игру в большинстве и атакующие действия команды.

«Как поменялись тренировки с приходом Сергея Мозякина? Когда мы узнали о назначении Сергея Валерьевича в штаб, то обрадовались. Очень круто, что такой человек, легенда нашего хоккея, будет нам помогать. Он постоянно подсказывает в тренировочном процессе», – цитирует Набокова AllHockey.ru.

Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, он лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).

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