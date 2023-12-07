«Выбора особо не было». Браташ — о формировании состава «Лады»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о трудностях в процессе формирования команды перед возвращением в КХЛ и заявил, что команда формировалась по остаточному принципу из-за крайне скудного выбора хоккеистов на рынке.

«Как происходило формирование команды? Команда начала строиться, когда я ещё дорабатывал свой контракт с ФХР с молодёжной сборной на Кубке Чёрного моря, поэтому спортивный директор формировал команду без меня. Как я понимаю, выбора особо не было. Мне просто сообщали по факту, кого подписали, кого берут.

Можно сказать, что комплектование было по остаточному принципу? Так получилось, но это неизбежно было в той ситуации, без драфта расширения… Да, поэтому, естественно, все востребованные игроки на 99%, если не на 100%, были уже при командах. Приходилось выбирать только тех, кто по каким-то причинам остался перед сезоном без команды. Мне дали такой состав, с ним я и начал работать», – приводит слова Браташа Metaratings.ru.

«Лада» вернулась в Континентальную хоккейную лигу перед сезоном-2023/2024. Ранее тольяттинский клуб был исключён из КХЛ после сезона-2017/2018. После 40 матчей регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.