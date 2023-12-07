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«Тяжелейший матч во всех отношениях». Тамбиев оценил победу в дерби с «Амуром»

«Тяжелейший матч во всех отношениях». Тамбиев оценил победу в дерби с «Амуром»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу с минимальным счётом в дальневосточном дерби с «Амуром» (1:0) и оценил игру новичков команды. Дмитрий Завгородний стал автором победного гола в первом матче за владивостокцев после обмена из «Сочи».

«Тяжелейший матч во всех отношениях – и по игре, и по нервозности. Очень сложная победа, которая тяжело нам далась: и втроём выстояли, и челлендж взяли, который оправдался, и в большинстве забили. Всё было на тоненького – ещё утром перед игрой думали, ставить вновь прибывших ребят на игру или нет, всё-таки решили поставить, и Завгородний забил победный гол, значит, тренерский штаб сделал всё правильно.

Доволен результатом и качеством игры – ребята показали неплохой хоккей, особенно в первом периоде. Уходим на перерыв с хорошим настроением. Завгородний и Петьков? Неплохие ребята, видно, что у них есть хоккейный интеллект, нам таких не хватало. Ребята молодые, значит, мотивированны, помню их по Питеру. Надеюсь, что они будут наращивать свой потенциал и приносить пользу «Адмиралу». Ждём прибытия в команду Пу, надеемся, что он усилит нашу центральную ось», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

«Адмирал» взял реванш за вчерашнее поражение по буллитам и вышел вперёд в дальневосточной серии матчей текущего сезона со счётом 3-2.

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