Защитник «Динамо» Менелл: Россия и США две великие страны, но в мире много пропаганды

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл рассказал об отношении к его российскому паспорту со стороны общественности и ответил на вопрос про отличия русских и американцев.

«Кто-то считает, что паспорт – это «читерство», чтобы «Динамо» смогло подписать больше легионеров? У всех своё мнение. Конечно, мой российский паспорт помог клубу с лимитом на легионеров. Но я действительно наслаждаюсь жизнью в России и горжусь тем, что теперь являюсь гражданином страны. Благодаря паспорту я ещё комфортнее чувствую себя здесь.

За это время понял отличия между русскими и американцами? Я думаю, что между ними много общего. Это две великие страны, люди в которых очень патриотичны. Но в мире много пропаганды, недопонимания и стереотипов, что делает людей врагами. Русские не понимают американцев, а американцы – русских. Надо побывать в обеих странах, чтобы лучше узнать друг друга», — сказал Менелл в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.