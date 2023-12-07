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«Сибирь» в домашнем матче с «Барысом» забросила четыре безответные шайбы в первом периоде

«Сибирь» в домашнем матче с «Барысом» забросила четыре безответные шайбы в первом периоде
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В Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимает астанинский «Барыс». После стартового отрезка хозяева ведут со счётом 4:0.

Новосибирский клуб в первом матче после отставки Дэвида Немировски с поста главного тренера забросил четыре безответные шайбы в ворота голкипера астанинского клуба Андрея Шутова. На четвёртой минуте периода счёт во встрече открыл Тейлор Бек. На 16-й минуте Владимир Бутузов удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте двадцатиминутки Николай Прохоркин сделал счёт 3:0. Спустя минуту Артём Михеев довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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