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Олег Браташ: спокойно в плей-офф «Лада» точно не выйдет

Олег Браташ: спокойно в плей-офф «Лада» точно не выйдет
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о возможном выходе тольяттинского клуба в плей-офф Кубка Гагарина 2024 года.

«Спокойно можем зайти в плей-офф второй раз в истории КХЛ? Спокойно мы точно никуда не зайдём. Такой жизни у нас нет с самого начала и не будет. Если мы куда-то и зайдём, то о спокойствии здесь говорить не приходится, всё даётся очень тяжело. Каждое очко нам приходится выгрызать благодаря полной самоотдаче, самопожертвованию и честной работе ребят – это, наверное, главный фактор. Их мотивация, честный самоотверженный труд – основа того, чего мы на сегодняшний день добились. Я считаю, для нашей команды мы добились хорошего результата. Будем стараться так держать», – сказал Браташ в интервью Metaratings.ru.

Ранее Браташ рассказал о трудностях в процессе формирования команды перед возвращением в КХЛ и заявил, что команда формировалась по остаточному принципу из-за крайне скудного выбора хоккеистов на рынке.

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