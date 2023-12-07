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«У нас нет уверенности, мы нервничаем». Малкин о неудачной игре «Питтсбурга» в большинстве

«У нас нет уверенности, мы нервничаем». Малкин о неудачной игре «Питтсбурга» в большинстве
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал неудачную игру «пингвинов» в большинстве.

«Когда ты ведёшь игру и контролируешь её со счётом 2:0, 3:0, ты чувствуешь себя намного лучше. Конечно, если мы забьём пару голов в большинстве, все почувствуют себя лучше.

Каждую игру у нас три, четыре, пять попыток реализации большинства, но мы не чувствуем себя хорошо. Мы теряем шайбу на синей линии, потому что у нас нет уверенности и мы нервничаем. Вот как это на нас влияет», — приводит слова Малкина theScore.

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:1). «Питтсбург» продлил серию из нереализованных попыток в большинстве в этом сезоне до 34. Это самое большое число в эпоху звёздного трио ветеранов Сидни Кросби — Евгений Малкин — Крис Летанг.

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