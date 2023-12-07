CanucksArmy: хочется спросить, каков основной вклад Кузьменко в игру «Ванкувера»?

Журналист сайта CanucksArmy Джефф Патерсон задался вопросом о вкладе в игру «Ванкувер Кэнакс» от российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Если Кузьменко не собирается делать все те мелочи, которые требует от него главный тренер Токкет, не использует игру в большинстве, пропускает матчи по решению тренерского штаба, совершенно справедливо спросить, каков его основной вклад в игру «Ванкувера»?» — написал Патерсон в статье.

На счету 27-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 23 матчах нынешнего сезона. Напомним, Кузьменко пропустил матчи с «Сиэтл Кракен» (5:1) и «Сан-Хосе Шаркс» (3:4). Ранее главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет, в частности, заявил: «Кузьменко так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры».